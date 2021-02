Ap: – Overraskende at Melby ikke lytter til faglige råd

Skriftlig eksamen for elever i ungdomsskolen og videregående skole avlyses. Arbeiderpartiet mener likevel ikke at kunnskapsminister Guri Melby går langt nok.

– Det er overraskende at Melby ikke lytter til de faglige rådene om å avlyse eksamen helt, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet til NTB.

Han er ikke fornøyd med at Melby velger å beholde muntlig eksamen for elever i 10. klasse og VG3. Bakgrunnen for avlysningen er blant annet at det har vært store forskjeller i undervisningen elevene har fått, på grunn av store ulikheter i lokale tiltak.

– Da blir ikke eksamen rettferdig, sier Tvedt Solberg.

Han mener Melby burde lyttet til instansene som mente muntlig eksamen også burde avlyses av den grunn.

Elevorganisasjonens leder Kristin Schulz sier til NRK at hun er glad for at skriftlig eksamen er avlyst, men er enig med Tvedt Solberg i at også muntlig eksamen burde blitt avlyst.

(©NTB)

Reklame Nå er det endelig mulig å få tak i verdens raskeste løpesko