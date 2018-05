Ap-politiker dømt for trusler mot sjuendeklassing

En Oslo-politiker (Ap) er dømt for trusler mot en gutt i sjuendeklasse. Ifølge dommen dukket politikeren opp på skolen og sa «I will kick his ass».

Gutten var ikke på skolen da politikeren dukket opp. Ifølge dommen ønsket politikeren å snakke med eleven fordi han hadde brukt nedsettende ord om en jente i klassen, skriver VG.

Han gjorde det klart at dersom gutten på ny plaget jenta eller brukte stygge eller diskriminerende ord mot henne, så ville han komme tilbake: «I will come after him and I will kick his ass, and I will kick his parents ass,» eller lignende skal mannen ha sagt.

I retten erklærte Oslo-politikeren seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen, men ble dømt til 30 timers samfunnsstraff for ett tilfelle av trusler. Ifølge dommen var truslene egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos både gutten og hans foreldre:

«I dette tilfellet er det tale om en ukjent voksen person som møter opp på en barneskole og avbryter undervisningen for å fremsette en trussel om voldsutøvelse i forbindelse med en krangel mellom to sjuendeklassinger», heter det i dommen.

Til VG sier Ap-politikeren at han vil vurdere å anke dommen.

– Jeg har ikke selv fått se dommen. I morgen vil jeg gå gjennom den sammen med min advokat. Da skal vi avgjøre om jeg skal anke, sier han.

Han beskriver uttalelsene han kom med som uheldige.

