Ap-politiker satte kaffen i halsen: - Erna kom med blåkopi av politikken vår

- Jeg synes det rett og slett er litt komisk, sier Arbeiderparti-politiker Torstein Tvedt Solberg.

GARDERMOEN (Nettavisen): Fredag åpnet statsminister Erna Solberg (H) Høyres landsmøte på Gardermoen. Men innholdet i Solbergs landsmøtetale, får nå hovedmotstanderen Arbeiderpartiet til å reagere.

- Jeg fikk litt kaffen i halsen da jeg hørte talen til Erna, sier Aps stortingsrepresentant, Torstein Tvedt Solberg, til Nettavisen.

- Hører at det er blåkopi



Han mener statsministeren lanserte en kopi av Aps politikk.

- Først går hun høyt på banen og lanserer to nye initiativer. Når hun forteller om dem så hører jeg tydelig at det er en blåkopi av forslag som vi over flere år har fremmet i Stortinget, sier Tvedt Solberg.

Det han tenker på er Solbergs lansering av to nye grep i kompetansepolitikken; mer fleksible videreutdanningstilbud som er rettet mot næringslivets behov, og da særlig innenfor teknologi, og et bransjeprogram for yrkesutdanning i utvalgte fylker og bransjer.

- Det første initiativet er etablering av mer fleksible

videreutdanningstilbud. Det finnes i dag få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov og særlig innenfor teknologi, sa Solberg i sin landsmøtetale.

TO FORSLAG: Statsminister Erna Solberg lanserte to nye forslag om kompetanseheving i næringslivet, særlig knyttet til digitaliering i sin landsmøtetale fredag ettermiddag.

Tvedt Solberg mener det hele rett og slett er litt komisk.

- Og at hun da samtidig senere i talen sier at Høyre ikke er et parti som må lese andres partiprogram for å finne sin politikk, så synes jeg det rett og slett ble litt komisk, sier han.

- Det er litt arrogant



- Men er det ikke bra at Høyre kommer etter dere?

- Jo, men jeg synes samtidig det er litt arrogant av statsministeren at hun går høyt på banen og sier at de lanserer ny politikk, fremhever at de ikke ser til andre for inspirasjon, og så blir de avslørt med en blåkopi av et forslag de tidligere har stemt ned i Stortinget, sier Ap-politikeren, og legger til:

- Slik jeg hørte talen, var dette også det eneste som var ny politikk, sier han.

Tvedt Solberg tar nå uansett det for gitt at at forslagene blir vedtatt i Stortinget.

- Nesten uavhengig av om landsmøtet til Høyre vedtar dette, kan jeg glede statsministeren med at de kan få stemme over dette når revidert nasjonalbudsjett kommer. Da vil vi foreslå dette på nytt, sier han.

AMBISJONER: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Solbergs landsmøtetale inneholdt lite nytt og var uten preg av ambisjoner.

Støre: - Uten ambisjoner

Ap-leder Jonas Gahr Støre er heller ikke begeistret for landsmøtetalen til Solberg. Han mener hun hoppet over flere utfordringer som barnefattigdom og eldrepolitikk da hun åpnet Høyres landsmøte fredag.

Solbergs tale gikk langs kjente spor og var innom flere interessante tema, men inneholdt lite nytt og var uten preg av ambisjoner, oppsummerer Støre.

REAGERER: Erna Solbergs tale vekker reaksjoner blant Ap-politikere.

- Solberg viser til hvor bra det er i Norge, men hopper over de store samfunnsutfordringene vi ser som følge av økte forskjeller. Vi har flere fattige familier i Norge, med større utfordringer for barn og unge, sier Støre til NTB.

Han savnet også oppmerksomhet om satsinger i eldrepolitikken.

- Høyre sier at tiden for de store velferdsreformene er over. Dette er Ap uenig i. Høyre omtaler gjerne velferd som en utgift. Vi ser det som en investering, sier Støre.

