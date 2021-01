Ap reagerer: Kulturinstitusjoner må betale tilbake koronastøtte

Kulturinstitusjoner som har holdt åpent, men ikke hatt publikum i koronatiden, må betale tilbake deler av koronastøtten. Arbeiderpartiet reagerer kraftig.

Onsdag sendte Aps Anette Trettebergstuen en skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) om saken.

– Folketeatret er blant flere av disse foretakene som har mottatt dette samme kravet fra Skatteetaten. De bes om å tilbakebetale deler av krisehjelpen de har mottatt, fordi Skatteetaten mener at de kunne holde åpent, men uten publikum. Og uten å vise forestilling. Derfor skal de ha tilbake penger, skriver Trettebergstuen.

Varsler sanksjoner

Ifølge Ap-representanten har Skatteetaten i tillegg varslet sanksjoner der de vil vurdere å kreve tilbake ytterligere 30 prosent av tilskuddet.

I oktober i fjor sendte Trettebergstuen et nesten likelydende spørsmål til Sanner. Den gang gjaldt det kinoer som ikke var pålagt å stenge, men som hadde fått forbud mot å arrangere filmvisninger. Svaret fra Sanner den gang var at flere foretak i kultursektoren hadde har fått utbetalt for mye støtte.

«Bakgrunnen for at foretak i kulturlivet og innenfor idretten ikke anses som stengt ned av staten i kompensasjonsordningen for næringslivet, er at det ikke er et forbud som direkte pålegger enkelte aktører å stenge, og at det er etablert en særskilt kompensasjonsordning for bortfall av inntekter fra de konkrete arrangementene som er forbudt», het det i svaret.

– Fullstendig på jordet

Direktør Bjørn Heiseldal ved Thalia teater mener saken er et godt eksempel på myndighetenes manglende forståelse av kulturinstitusjonenes virksomhet.

– Skatteetaten vil ha igjen pengene sine fordi teateret var lukket, men ikke stengt. Helt fullstendig på jordet. Hvor er ministeren? skriver Heiseldal i et innlegg i en bransjegruppe på Facebook.

I Stortinget onsdag ba SV regjeringen om å legge en plan for en trygg gjenåpning av kulturlivet slik at blant annet festivalsommeren kan reddes.

Forslaget støttes av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Frp. Sammen har de fire partiene flertall.

