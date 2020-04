Ap sier nei til å ta imot flyktningbarn fra leirer i Hellas

Ap vil ikke støtte forslaget om å hente enslige barn fra leirer i Hellas. Partiet vil heller prioritere flyktninger via FNs kvotesystem, ifølge Aftenposten.

Søndag skrev Aftenposten at 19 tidligere statsråder fra Ap, SV, Sp, KrF, Venstre og Høyre har signert et opprop som ber norske myndigheter hente barn fra greske flyktningleirer til Norge.

Nå setter Arbeiderpartiet foten ned for forslaget om å ta imot barn fra greske leirer.

– Aps prioritet er fortsatt å ta imot flyktninger via FNs kvotesystem og stille opp for mottakerlandene. Vi vil jobbe internasjonalt for at EU og andre land støtter opp under denne måten. Det er mest rettferdig, det hjelper flest og det vil også være den beste måten å stoppe dødsreisene over Middelhavet på, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til Aftenposten.

(©NTB)