Ap støtter regjeringens koronarestriksjoner

Arbeiderpartiet er enig i tiltakene regjeringen la fram torsdag for å begrense smitte av koronaviruset.

– Arbeiderpartiet støtter de omfattende tiltakene som nå er offentliggjort for på begrense spredning av smitte. Det er nødvendig å ta kraftige grep nå, og det er hver og en av oss som kan bidra til at vi som fellesskap lykkes, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torsdag ettermiddag la statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) fram en rekke inngripende tiltak for å begrense smitten. Blant annet stenger alle landets barnehager og utdanningsinstitusjoner, og det innføres karantene for alle som har kommet hjem fra reiser i utlandet etter 27. februar.

– Det har kommet sterke signaler fra kommuner, helsepersonell og vanlige folk som etterlyser tydelige føringer fra regjeringen. Det er positivt at regjeringen har lyttet. Fagmyndighetenes vedtak er inngripende, men dette kan vi klare sammen, sier Støre, og fortsetter:

– Det blir særlig viktig å stille opp for familiene til de som har de viktige jobbene i helse og omsorgssektoren, enten vi er familie, naboer ellers venner. Det er også viktig at de som vil oppleve permittering eller fravær for pass av barn blir tatt godt vare på, også økonomisk, sier han.

