Ap-talsmann: - Kommer ny innvandringspolitikk i dag

Arbeiderpartiet legger fram sin nye innvandringspolitikk.

Onsdag legger Arbeiderpartiet fram sitt forslag til en ny innvandringspolitikk for Norge.

- Jeg kan love deg at linjen står fast med en streng, rettferdig og human politikk, sa Aps innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, på Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

- Vi gjør det ikke fordi vi skal møte høyrepopulister, men vi gjør det fordi vi er et styringsparti som representerer vanlige arbeidsfolk og pensjonister som har vært med på å bygge dette fantastiske velferdssamfunnet. De er opptatt av at et sosialdemokratisk som Arbeiderpartiet skal ta styringen over dette, fortsatte Gharahkhani.

- Hjelpe i nærområdene



Han var imidlertid hemmelighetsfull om hva slags politikk de vil presentere.

- Det vi kommer til å presentere er en helhetlig sosialdemokratisk innvandringspolitikk for den tiden vi lever i. Det er viktig for sosialdemokratiet, og det er viktig for Norge, sier han.

Gharahkhani viser til at millioner av mennesker er på flukt i verden, og at mener den beste måten vi kan hjelpe på, er i nærområdene.

- Der kommer det til å komme løsninger i dag på det, lover han.

Han påpeker samtidig at asylretten er en viktig rettighet, som Ap ønsker å bevare og beskytte. Og mener kvoteflyktninger er den beste måten å hjelpe på.

- Det handler om løsninger for den tiden vi er i, og det kommer du til å få presentert i dag, og det kommer til å være en ny politikk, sier Gharahkhani.

Inspirasjon fra Danmark

Før sommeren besøkte Arbeiderpartiet sitt søsterparti i Danmark, de danske Sosialdemokratene, som fører en strengere innvandringspolitikk.

Blant annet vil de sende asylsøkere til danske mottak i et tredjeland, i Asia eller Afrika, i stedet for å ta imot kvoteflyktninger.

Den gangen sa Gharahkhani at Ap også vurderer denne muligheten.



Onsdag morgen ønsket han altså ikke å si noe om løsningene de har kommet fram til, og viste til pressekonferansen de skal ha klokken 13.30.

Pressekonferansen kan du følge direkte hos Nettavisen.





