Ap-talsmann: – Flest må hjelpes i nærområdene

Det er ikke sosialdemokratisk å la lommeboka avgjøre hvem som får asyl. Flest må hjelpes i nærområdene, sier Aps innvandringspolitiske talsmann

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani legger onsdag fram innstillingen til Aps immigrasjonsutvalg, som i nær ett år har jobbet med å meisle ut en ny innvandrings- og integreringspolitikk for partiet.

– Vi legger fram en sosialdemokratisk asyl- og flyktningpolitikk for den tid vi er i. Det handler om hvordan vi skal ta våre internasjonale forpliktelser på alvor og gjøre dem mer rettferdige og bærekraftige, samtidig som vi har styring og kontroll på innvandringen, sier Gharahkhani til NTB.

– Vi gjør ikke dette for å imøtekomme høyrepopulister, men fordi det er behov for nye løsninger i tiden vi er i. For Ap som styringsparti er det viktig å ta eierskap i innvandrings- og integreringspolitikken, legger Gharahkhani til.

Vil hjelpe i nærområdene

Gharahkhani har gjort seg bemerket med flere kontroversielle utspill siden han overtok som partiets innvandringspolitiske talsmann. Han har møtt sterk kritikk internt etter utspill om at han vil ha slutt på at flyktninger søker asyl på grensa, opprette mottakssentre i Afrika, revurdere det europeiske asylsystemet og at Norge skal jobbe for å ta imot null asylsøkere.

Gharahkhani vil ikke gå inn på i hvilken grad han har fått gehør for sin restriktive linje i utvalget, som er bredt sammensatt av både innvandringsrestriktive og innvandringsliberale stemmer i partiet.

– Vi vil presentere helheten samlet, sier han.

Han sier utvalget har tatt utgangspunkt i at det i dag er 25 millioner mennesker på flukt, og at de fleste befinner seg i nærområdene.

– Vi må sørge for en politikk som kan stille opp for dem i nærområdene. Det er den beste måten man kan hjelpe flest mulig på, fastslår han.

– Når det gjelder asylretten, så er det en utrolig viktig rettighet, men vi ser samtidig at asylpolitikken er inhuman, urettferdig og ikke bærekraftig. Denne dødsreisen over Middelhavet, hvor 33.000 mennesker har druknet siden 2000-tallet, styres av kyniske, organiserte, kriminelle nettverk. Den er også urettferdig, fordi det bare er de som har råd, som kan reise over til Europa og be om beskyttelse. Det er ikke sosialdemokratisk å la lommeboka avgjøre i et så alvorlig spørsmål. Kvoteflyktninger er den mest rettferdige måten, sier Gharahkhani.

Intern splid

Ap-leder Jonas Gahr Støre varslet i sin tale til landsstyre i mars at Ap måtte snakke mer om innvandring fremover.

– For mange velgere opplevde at vi skygger unna innvandring som tema – i frykt for å spille på Frps banehalvdel. Det var feil. Vi skal ta den debatten, men vi skal ta den på våre premisser, sa Støre.

De interne spenningene i innvandringspolitikken er imidlertid store i Ap. Under AUFs sommerleir i sommer tryglet AUF-ere Støre om å holde fast på solidariteten i flyktningpolitikken, og partilagene i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vedtatt resolusjoner der de sier nei til en streng linje i asyl- og flyktningpolitikken.

Forslagene fra utvalget skal ut på bred høring i partiorganisasjonene før de skal endelig behandles under landsmøte i april neste år.

Utvalget vil senere i høst legge fram som en egen del et forslag til ny integreringspolitikk.

