Ap-topp: - Vil ikke tilgi Listhaug

- Ekstremt spekulativt, mener Ap-politiker om Sylvi Listhaugs terror-kritikk av Ap.

Krangelen om Sylvi Listhaugs Facebook-post, der hun skriver at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», fortsetter med full styrke.

Les også: Jensen om Listhaug-saken: – En diskusjon om ord

- Det er ekstremt spekulativt, sa Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap, på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Les også: Støre mener Solberg «er dønn feig»

- Det hun gjør er at hun puster på det samme som drev gjerningsmannen 22. juli til å ta mange menneskeliv, og det vet hun veldig godt at hun gjør, og det tilgir jeg henne ikke for, sa Brenna, som selv var på Utøya 22. juli.

Her er Facebook-innlegget som setter sinnene i kok:

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

- Når du da som justisminister deler et bilde med den teksten som hun deler, så er det for det første feil sakelig sett. Jeg tror ingen tror at Arbeiderpartiet mener at å beskytte terrorister er viktigere enn å beskytte den norske befolkning, sa Ap-politikeren.

Les også: Hareide: - Listhaug er mer populistisk enn Trump

TILGIR IKKE: Aps gruppeleder i Akershus, Tonje Brenna, mener Sylvi Listhaug går alt for langt og skaper mer hat med sin Facebook-deling.

Frp: - Ikke noe med 22. juli



Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, slo tilbake mot kritikken.

- Det vil komme mange debatter som kommer til å være vanskelige, og dette er nok en av dem. Det er ingen av oss som hadde i tankene engang at overlevende fra 22. juli skulle sette dette i sammenheng. For det har ingen sammenheng med 22. juli i det hele tatt, saHelgheim i debatten.

Han fortalte at han sa det samme på Dagsrevyen på NRK dagen før Listhaugs publisering, uten at det da ble noen reaksjoner.

- Det var først når Støre koblet det til Utøya-filmen at reaksjonene begynte å hagle. Det var jeg som sa dette først, sa Helgheim.

Overfor NRK gjentar han også utspillet mandag morgen, tre dager etter at Listhaugs utspill satte sinnene i kok.

- Jeg kan ikke klare å forklare dette på en annen måte enn at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet, sier han.

AVVISER: Fremkrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, hevder at Listhaugs Ap-kritikk ikke handler om 22. juli.

Les også: Høyre-politikere ber Listhaug beklage utspill

Les også: Støre ber Solberg gjøre noe med Listhaug etter Facebook-utspill

Jensen krever ikke sletting



Da statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) møtte pressen før ukens budsjettkonferanse i Hurdal mandag morgen, ønsket de imidlertid ikke å snakke om Listhaug-saken.

- Helges debatt kommer ikke til å prege budsjettkonferansen vi skal ha de neste dagene. Det er viktig at vi også diskuterer virkemidlene i integrerings- og innvandringspolitikken, det er jeg enig i at vi skal fortsette å diskutere, sa Jensen.

- Dette har endt opp å bli en diskusjon om ord, og så er det en ærlig sak at partiene ikke er enig om det, sa hun da hun igjen ble spurt om hva hun synes om Listhaugs Facebook-post.

KREVER IKKE SLETTING: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen ville ikke kreve at Listhaug sletter Facebook-posten sin da hun møtte pressen før regjeringens budsjettkonferansen i Hurdal sammen med statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande.

På spørsmål om hva hun synes om at Listhaug bør slette posten, sa hun:

- Det synes jeg du skal spørre henne om. Nå står vi altså her for å forberede tre dager med budsjettkonferanse. Jeg vil mener at det er mye viktigere for innbyggerne at vi får på plass et budsjett, sa Jensen.

- Forstår du reaksjonene fra Arbeiderpartiet? ble hun så spurt.



- Jeg har registrert at det har vært mye diskusjon om det, men igjen, nå skal vi ha budsjettkonferanse, sa hun.

Les også: Solberg: – Ap må se seg selv i speilet

Flere krever sletting



En rekke sentrale politikere i Høyre oppfordret i løpet av helgen justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til å slette og beklage en Facebook-status om at Ap setter terroristenes rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Også Venstre-leder og regjeringskollega Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, SV-leder Audun Lysbakken og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er blant dem som skarpt tar avstand fra Listhaugs terroranklager.

Erna Solberg har på sin side bedt Ap se seg selv i speilet og omtaler det hele som en diskusjon mellom Ap og Frp.

- En stor skivebom fra statsministeren, sa Støre i helgen.

Mest sett siste uken