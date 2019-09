Ap-topp kaller potensielt regjeringssamarbeid med MDG er en «ikke-debatt»

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag mener at debatten om et mulig regjeringssamarbeid med MDG er en ikke-debatt og trekker fram et regjeringsalternativ med SV og Sp som en større sannsynlighet. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)