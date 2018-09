Flertallet av Ap-velgere i Nordland sier nei til konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i omstridte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det viser en fersk undersøkelse gjort av Norstat for NRK.

Av de om lag 1.000 spurte i undersøkelsen, svarer 52 prosent av Ap-velgerne i Nordland nei til en konsekvensutredning. Av alle de spurte fra alle partier sier 53 prosent sier nei, mens 34 prosent sier ja. Det er kun i Høyre og Fremskrittspartiet det er flertall for konsekvensutredning.

På Aps landsstyremøte i vår ble det vedtatt å åpne områdene sør for Lofoten for en utredning, men ikke i områdene nord i Lofoten, Vesterålen og Senja. I august snudde imidlertid flere lokallag i Nordland Ap i saken, og ville nekte all utredning, også sør for Lofoten.

– Det bekrefter det inntrykket jeg har om at det er delte meninger i partiet, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran (Ap).

