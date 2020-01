Åpent hus for dem som vil snakke om dødsbrannen i Bergen

Bergen kommune åpner søndag kveld et hotellokale for at folk fra nærmiljøet kan samles og snakke om brannen i Ytrebygda. Kommunen har satt krisestab.

Lokalene på Scandic Kokstad er åpne fra klokka 18 søndag, opplyser Bergen kommune. – Her kan alle som ønsker å snakke sammen eller uttrykke sorg og medfølelse, komme. Representanter fra kommunen vil også være til stede, heter det i en pressemelding. Ei jente på ni år mistet livet som følge av skadene hun fikk i brannen som brøt ut tidlig lørdag morgen. Tre andre familiemedlemmer får behandling på sykehus, og for disse er tilstanden alvorlig og fremdeles uavklart. (©NTB)