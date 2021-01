Åpne ølkraner i Ullensaker – ordfører ber folk fra nabokommuner holde seg hjemme

I Ullensaker kommune er det fortsatt mulig å få servert alkohol til maten, men ordføreren ber gjester fra Oslo og andre nabokommuner om å ikke komme.

Kommunen grenser til Lillestrøm, som er blant de 25 kommunene der det er innført strenge tiltak etter utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo, men i Ullensaker er det ikke innført strenge tiltak i forbindelse med utbruddet.

På spørsmål fra Dagbladet/Børsen om gjester fra Oslo eller nabokommuner er velkommen, svarer ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) klart.

– For at tiltakene skal ha noen hensikt eller effekt, oppfordrer vi heller folk til å kjøpe øl på butikken og konsumere den hjemme hos seg selv. Ikke kom hit. Jessheim er uansett ikke riktig sted hvis man tenker seg ut på byen og forventer en åpning for det, sier han.

Serveringen av alkohol i Ullensaker opphører klokka 22 og kan bare skje i forbindelse med servering av mat.

