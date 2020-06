Åpner for flere elever på skolebussen

Heretter skal skoleelever kunne sitte tettere sammen på skolebussen og annen kollektivtransport, varsler kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Etter at alle skolene åpnet igjen, har det vært problemer med å få fraktet alle elevene til skolen fordi smittevernreglene ikke gir rom for alle elever som trenger skyss. Nå legger regjeringen fram oppdaterte smittevernveiledere for skoleskyss.

– Alle elever skal gå på skole så langt det er mulig under koronasituasjonen. Derfor må elevene få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til skolen og hjem igjen, sier Melby i en pressemelding.

I de nye veilederne er det gjort tydelig at elever i samme gruppe eller fra samme husholdning kan sitte sammen. Dette gjelder også på vanlig kollektivtransport. Dermed kan det bli plass til flere elever samtidig.

– Hvis elevene skal få mest mulig ut av skolen, må de være til stede. Nå er reglene oppdatert og tydeliggjort slik at det blir lettere for kommunen og fylkeskommunen å gi elevene den skoleskyssen de har krav på, sier Melby.

