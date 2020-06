Åpner områder for produksjon av vindkraft til havs

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

Det betyr at det blir mulig å søke konsesjon til vindkraftprosjekter til havs, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding fredag.

– For første gang vil det bli mulig å søke konsesjon for større prosjekter for vindkraft til havs på norsk sokkel. Vindkraft betyr store muligheter for norske virksomheter. Vi trenger flere bein å stå på i det grønne skiftet, og dette er et stort steg for havvindnæringen i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Områdene blir åpnet fra 1. januar neste år. Det er satt grenser for hvor store utbygginger som kan tillates.

– Samlet ligger områdene til rette for 4.500 megawatt med vindkraft, noe som gir rike muligheter for utvikling, sier Bru.

Utsira Nord ligger vest av Utsira og Haugalandet. Sørlige Nordsjø II grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen.

