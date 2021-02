Åpningen av Munchmuseet utsatt til høsten 2021

Åpningen av det nye Munchmuseet er utsatt nok en gang – denne gang til høsten 2021.

Det er tredje gang åpningen av det nybygde museet ved siden av operaen i Bjørvika i Oslo blir utsatt. Først fra i fjor sommer til utpå høsten, så fra høsten til våren i år. Nå er åpningen utsatt til høsten 2021, melder avisa Vårt Oslo.

Utsettelsen ble bestemt på et møte i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune onsdag.

– Bakgrunnen for at åpningen utsettes, er at overtakelsen fra entreprenør til Kultur- og idrettsbygg ble forsinket. Overtakelsen skjedde 18. desember, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), til avisa.

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer