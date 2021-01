Apotekansatte: – Vi vil bli brukt i vaksinearbeidet

Det er oppsiktsvekkende og uforståelig at apotekene ikke er nevnt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mot covid-19, mener Farmasiforbundet.

Alle ressurser må benyttes i vaksinearbeidet, slår leder Irene Hope i Farmasiforbundet fast.

– Vi mener regjeringen og sentrale myndigheter i større grad må legge til rette for en organisert og effektiv vaksinering av befolkningen. Slik det ser ut nå, er dette i for stor grad overlatt til den enkelte kommune, sier Hope i en pressemelding.

– Det er oppsiktsvekkende at apotekene ikke er nevnt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, til tross for at apotekene står klare med 4.000 vaksinatører som består av apotekteknikere og farmasøyter. Disse kan avlaste kommunehelsetjenesten over hele landet, sier hun og viser til at apotekene har god erfaring med influensavaksiner og andre vaksiner.

– Alt ligger til rette for at apotekene kan bidra i dugnaden for å sikre rask og trygg vaksinering av befolkningen. Det er uforståelig at ikke myndighetene allerede nå involverer apotekene som en viktig ressurs i dette arbeidet, sier Hope.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på to år - slik kutter du regningen