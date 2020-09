Apotekforeningen stanser ompakking av munnbind

Apotekforeningen har sendt en melding til samtlige apoteker med nye føringer for ompakking av munnbind. De vil nå stanse praksisen, melder Bergens Tidende.

Beslutningen kommer etter dialog med Legemiddelverket, opplyser fagdirektør Hanne Andresen til avisa.

– Anbrudd av munnbind er ikke noe apotekene har ønsket å drive med, men det ble gjort en periode for å sikre tilgjengelighet, slik at man ikke måtte kjøpe store mengder av gangen, sier hun.

Enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket sier til Bergens Tidende at de har hatt konstruktiv dialog med Apotekforeningen om anbrudd, som er ompakking til mindre pakker.

Jahr opplyser at de har presisert regelverket for Apotekforeningen etter melding fra våkne forbrukere som har pekt på at enkelte ompakkinger ikke er i tråd med regelverket for medisinsk utstyr.

