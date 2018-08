Arbeiderpartiet hopper frem på ny måling

Arbeiderpartiet gjør et byks frem, mens Høyre og KrF går tilbake.

Arbeiderpartiet hopper 6,3 prosentpoeng frem, til 28,5 prosent på en meningsmåling Ipsos har gjort for Dagbladet.

- Jeg er glad for framgangen. Den bekrefter tendensen i andre målinger, der den viktigste utviklingen er at Ap-velgere som har satt seg på gjerdet, kommer ned på vår side, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

I meningsmålingen sikrer Ap, Sp og SV seg rødgrønt flertall og 89 av Stortingets 169 mandater, mens FrP, Høyre og Venstre ville hatt 75.

Avisen skriver videre at blant de som stemte ved valget i fjor, er det fra Rødt og SV at Arbeiderpartiet henter flest stemmer, men at også 8,1 prosent av de som stemte på Høyre ved Stortingsvalget i fjor ville stemt Ap nå. Tre prosent av de som stemte Arbeiderpartiet ville i dag stemt Høyre.

Høyre går derimot tilbake 3,1 prosent til 24,8 prosent, mens Venstre og KrF havner under sperregrensa med henholdsvis 3,9 og 3,3 prosent.

Til Dagbladet forteller Knut Arild Hareide at han ikke setter tilbakegangen i direkte sammenheng med uroen som har vært i partiet de siste dagene, etter at stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold viet et lesbisk par, og flere har valgt å melde seg ut av partiet.

- Vi har slitt på en del målinger siden valget, lenger enn de siste hendelser. Men uro er aldri positivt, sier han.

Også Frp og SV går tilbake i målingen. Frp med 13 prosent og SV med 6 prosent.

Også MDG går litt opp fra forrige måling, til 3,2 prosent mens Sp står med 11,5 prosent.

