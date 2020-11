Arbeiderpartiet øker mest på ny måling

Ap får 23,4 prosents oppslutning på novembermålingen i Klassekampen og Nationen. Samtidig får Senterpartiet 17,7 prosent, som er partiets bestenotering i år.

Ap øker med 2,4 og Senterpartiet med 0,7 prosentpoeng fra oktober. Sammen med SVs 6,7 prosent gir det den gamle rødgrønne alliansen 88 mandater, og dermed flertall på Stortinget.

Målingen er en liten opptur for Ap etter at partiet i oktober bare fikk 21 prosent, som var det svakeste resultatet for partiet siden Norfakta begynte å utføre månedlige stortingsmålinger for Klassekampen og Nationen i desember 2008.

– Forsiktig optimisme, er min reaksjon på dette, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nationen.

Både Rødt og MDG ligger like over sperregrensen på fire prosent, mens KrF og Venstre ligger under. Dermed sliter de borgerlige, selv om Høyre kan notere seg for hele 24,7 prosent. De fire borgerlige partiene får 67 mandater. KrF og Venstre får bare tre mandater til sammen, to av dem går til KrF.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik (endring fra oktober i parentes):

SV 6,7 (0,1), Ap 23,4 (2,4), Sp 17,7 (0,7), KrF 3,4 (-), Venstre 2,5 (-1,4), Høyre 24,7 (1,8), Frp 11,2 (-1,9), Rødt 4,1 (-0,3) og MDG 4 (-1,6).

Målingen er utført 3. og 4. november. 1.000 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1,1 og 2,7 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

