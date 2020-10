Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet med flertall på ny måling

Hadde det vært stortingsvalg nå, kunne Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet dannet flertallsregjering, viser novembermålingen til NRK og Aftenposten.

Tallene viser at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville få 85 av 169 mandater dersom det var stortingsvalg nå, skriver Aftenposten. Tidligere i høst har Ap-leder Jonas Gahr Støre vært avhengige av Rødt og/eller Miljøpartiet De Grønne for å få flertall.

– Dette er et godt tegn. At det er flertall for å skifte, er det viktigste, men at disse tre partiene ville fått flertall, ville vært ekstra bra, sier Støre til NRK.

Ifølge målingen er Høyre fortsatt landets største parti med 25,2 prosent oppslutning, noe som er en fremgang på 1,1 prosentpoeng.

Det hjelper likevel lite for Erna Solberg når både Venstre (3,3) og KrF (3,3) er under sperregrensen. Samtidig opplever tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet en nedgang på 2,1 prosentpoeng til 12,3 prosent.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: Rødt 3,3 (-1,9), SV 7,9 (+0,8), Ap 23,5 (+1,8), Sp 14,9 (+1,8), MDG 4,3 (-0,6), KrF 3,3 (+0,3), Venstre 3,3 (-0,3), Høyre 25,2 (+1,1), Frp 12,3 (-2,1) og andre 2,2 (-0,7).

Målingen er utført mellom 20. og 25. oktober. 942 personer ble intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1,1 og 3,2 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

