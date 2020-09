Arbeiderpartiet varsler kamp mot privatisering av helsevesenet

Arbeiderpartiet vil stanse de mener er et todelt helsevesen. Partiet vil kutte ordningen med fritt behandlingsvalg og innføre moms på helseforsikringer.

Partiet varsler at de vil stramme kraftig inn for de private, mens de offentlige sykehusene skal få mer penger. Det går fram i et utkast til nytt partiprogram som NRK har fått lese. I dag er finansielle tjenester som forsikringer unntatt fra beregning av merverdiavgift.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener utviklingen de siste årene har ført til at penger hentes fra de offentlige sykehusene for å finansiere oppstart av private tilbud.

– Det svekker fellesskapets tilbud og det tapper sykehusene for fagfolk. Hvis denne utviklingen fortsetter, blir det dårligere sykehustilbud til nordmenn. Målet vårt er å styrke fellesskapets sykehus, sier Ap-lederen til NRK.

Støre mener ordningen med fritt behandlingsvalg innebærer fri etableringsrett for private.

– Systemet er byråkratisk og gjør at private behandlere gis rett til å drive for statens regning frikoblet fra faglig styring, så lenge noen ønsker tjenestene deres. Det gir ikke gode helsefaglige prioriteringer, sier han.

– Vi skal organisere sykehusene våre slik at de kan utvikle de moderne tilbudene. Topp kvalitet og topp kapasitet. Det koster. Da må vi prioritere det, og det gjør vi, sier han.

(©NTB)