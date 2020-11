Arbeiderpartiet vil ha obligatorisk koronatest på grensa

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har bestemt seg for å støtte Fremskrittspartiets forslag om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge.

– Regjeringen har gjort for lite for å begrense importsmitte. Derfor velger Arbeiderpartiet å støtte forslaget om en plan for innføring av obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap.

– Vi håper Senterpartiet kan bli med og sikre et flertall her, tilføyer hun.

Frp og Ap vil ha flertall for forslaget i Stortinget hvis de får med seg Sp.



