Arbeidet med å heve den havarerte tråleren i Tromsø har startet

Bergingsmannskap forberedte onsdag hevingen av den russiske tråleren Bukhta Naezdnik i Tromsø havn.

Kranbåten Gulliver skal berge tråleren som brant ved kai i Tromsø 25. september i år. Kystverket har pålagt rederiet som eier tråleren, å fjerne vraket innen nyttår.

En talsmann for rederiet har tidligere uttalt til Nordlys at fristen for å fjerne vraket er realistisk og at de vil forholde seg til den.

Kystverket har i et brev til rederiet Murmansk Trawl Fleet skrevet at det er betydelig potensial for akutt forurensning og at faren øker jo lenger skipet blir liggende.

Tråleren sto i brann fra 25. til 26. oktober. På grunn av eksplosjonsfare og kraftig røyk, førte brannen til mange stengte veier, stengte skoler og andre problemer i Tromsø før tråleren sank og brannen slukket.

