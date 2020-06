Arbeidsinnvandrere og studenter får lettelse i innreiserestriksjonene

Fra 1. juli kan både arbeidsinnvandrere og studenter fra utlandet komme til Norge, opplyser Justisdepartementet. Her er justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Fra 1. juli åpner regjeringen for at utlendinger som har fått oppholdstillatelse for å arbeide eller studere, kan reise til Norge.

Dette gjelder blant annet tredjelandsborgere som er faglærte eller sesongarbeidere i alle næringer, opplyser Justisdepartementet i en pressemelding. Fram til nå har det bare vært adgang til innreise for sesongarbeidere i grøntnæringen og landbruket. Når det gjelder studenter, vil alle som har fått opptak til studier i Norge, få reise inn. Unntaket er utvekslingselever i videregående opplæring og folkehøyskoleelever. Både arbeidsinnvandrere og studenter vil være omfattet av gjeldende karanteneregler ved innreise. (©NTB)