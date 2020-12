Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal er stengt etter at et tre har blåst over kontaktledningen.

Det er uvisst hvor lenge strekningen blir stengt. – Vi jobber med å utbedre skadene, skriver Bane Nor på Twitter. Nelaug er knutepunktet mellom Sørlandsbanen og Arendalsbanen. (©NTB)