Årets første tropenatt nesten i boks i Finnmark

Finnmark var svært nær med å stikke av med landets første tropenatt natt til onsdag, men Båtsfjord kom «bare» opp i 19,5 grader.

Til helga kan det bli tropenatt – men da blir det i så fall i Sør-Norge. For Båtsfjord er nok toget gått for denne gangen, for til helgen kan temperaturen falle helt ned til 6–7 grader.

Meteorologene tror altså at årets første tropenatt vil komme lenger sør. På Twitter skriver de at det er på kysten det oftest måles tropenetter, selv om makstemperaturen på dagen gjerne er høyest i innlandet.

For å bli klassifisert som tropenatt i Norge, må temperaturen ikke være lavere enn 20 grader.

På fyrstasjoner med sjø på alle kanter vil høy sjøtemperatur nemlig medføre at lufttemperaturen ikke synker så mye gjennom natten, som den gjør i innlandet. Dette kan være tilstrekkelig til at grensen på 20 varmegrader ikke underskrides.

I fjor sommer ble det registrert tropenetter i fleng, og den varmeste tropenatten fant sted 19. juli ved Makkaur fyr i Finnmark. Da ble minstetemperaturen målt til 25,2 grader.

Færder fyr i Vestfold er registrert med flest tropenetter. I år venter vi fortsatt på at tropenatten skal komme, og nærmest har altså Båtsfjord vært – også det i Finnmark.

