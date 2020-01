Ari Behns datter: – Jeg har savnet deg så mye allerede

– Jeg har ikke sett deg på to uker, og jeg har allerede savnet deg så mye, sa Ari Behns datter Maud Angelica (16) da hun talte i farens bisettelse.

– Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil, sa Maud Angelica, som er den eldste datteren til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, under bisettelsen i Oslo domkirke.

Hun viste fram en tegning hun laget av faren, og som hun egentlig skulle gi ham til jul. Hun fortalte at hun hadde brukt ti timer på å tegne den.

– Det knuser hjertet mitt at jeg aldri får gitt den til deg. Jeg vet at det ville betydd så mye for deg. Og det ville betydd så mye for meg også, sa hun.

Hun sa at faren han alltid ga henne de beste komplimentene om kunsten hennes.

– Du brukte så fine store ord, og fikk oss barna til å føle at vi kunne bli noe og gjøre hva som helst, sa hun.

