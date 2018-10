Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

- Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier fylkeskonservator.

Det er funnet spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen ved Jellhaugen i Halden kommune, melder NTB.

Norsk institutt for kulturminneforskning holder pressekonferanse om vikingskipsfunnet på fylkeshuset i Sarpsborg klokka 11.

Det er en georadar som har avdekket spor av vikingskipet og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen på Viksletta rett ved Jellhaugen i Halden kommune, melder Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Østfold fylkeskommune i en pressemelding.

- Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier fylkeskonservator i Østfold fylkeskommune, Morten Hanisch, ifølge pressemeldingen.

Jellhaugen er en stor gravhaug på Gjellestad i Berg i Halden kommune. Gravhaugen er 80 meter i diameter og 13 meter høy, ifølge nettsiden kulturminnesok.no.

- Sikre på at det er et skip

- Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er undersøkt nærmere, sier Hanisch.

- Funnet ser utrolig spennende ut, vi har bare tre velbevarte vikingskipsgravfunn her til lands, så dette funnet vil helt sikkert bli av stor historisk betydning, sier Knut Paasche, avdelingsleder i NIKU og ekspert på skip fra denne perioden.

Funnet ble gjort etter at Halden kommune meldte fra om søknad om drenering av jordet på Viksletta.

Slik fremstår skipsgraven i georadardataene.

Vikingskipsfunnet ligger ifølge NIKU rett under matjorden på cirka en halv meters dyp og tegner seg i datamaterialet som en stor, klar skipsformet struktur innenfor en større sirkel. Det er sannsynligvis bare sporene etter den sentrale delen av skipet som nå er synlig ved hjelp av georadar, mens for- og akterstevn ser ut til å være borte.

20 meter langt avtrykk

Avtrykket av skipet på Viksletta er 20 meter langt. Til sammenligning er Osebergskipet 21 meter langt, Gokstadskipet 23 meter, og Tuneskipet 19 meter langt.

Arkeologene har ennå ingen sikker datering på funnet, men peker på at skip er vanlig i gravfunn i hele yngre jernalder fra cirka 500-1030. Alle de andre større skipsfunnene fra Oslofjordområdet er datert til vikingtid (800-1030).

- Da vi her bare ser den underste delen av skipet, betyr dette at vi i beste fall kan ende opp med et skip minst på størrelse med andre norske vikingskipsfunnene. Dette er trolig et av de større skipsfunnene fra denne perioden, sier Hanisch.

«Skipsgraven er en del av et større bosettings- og gravhaugområde fra jernalder rett ved siden av Jellhaugen.

Mest sett siste uken