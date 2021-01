Arkitekt og tidligere byggesaksleder nekter straffskyld for grov korrupsjon

Ingen av de tiltalte i korrupsjonssaken som startet i Vestfold tingrett tirsdag, erkjenner noen form for straffskyld.

Både sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen i Tjøme kommune svarte benektende da tiltalen mot dem var lest opp dommeren stilte skyldspørsmålet. Korrupsjonssaken startet i Vestfold tingrett i Tønsberg tirsdag morgen. Den skal behandles over snaut fem uker.

Økokrim mener Breili utførte tjenester i forbindelse med prosjektering av Svendsens private enebolig i 2010. Svendsen har vært ansvarlig for byggesøknadene til arkitektens firma.

– Tjenestene hadde sammenheng med Svendsens stilling, der han blant annet hadde ansvar for behandlingen av byggesøknader fra arkitektfirmaene Kystutvikling AS og Breili & Partnere MNAL AS, som Breili jobbet for, heter det i tiltalen.

Økokrim mener tjenestene skal ha hatt en verdi på om lag 50.000 kroner, men Breilis advokat, Vibeke Hein Bæra, mener at summen er altfor høy.

Svendsens etterfølger som byggesaksleder i kommunen, Hans Petter Abrahamsen, er på sin side ilagt forelegg på 15.000 kroner for å ha brutt tjenesteplikten i behandlingen av søknader om bygging i strandsonen.

Han har ikke vedtatt forelegget og nektet straffskyld da siktelsen mot ham var opplest.

