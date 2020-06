Arne Jørgen Olafsen blir sjef i Politiets utlendingsenhet

Arne Jørgen Olafsen er i statsråd fredag ansatt som ny sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) for et åremål på seks år.

Olafsen kommer fra stillingen som visepolitimester i Øst politidistrikt. Han har vært midlertidig beskikket som sjef for PU siden november 2018. Han har hatt ulike stillinger i politiet siden 1983. Han har også vært sekretær og leder i Oslo politiforening. (©NTB)