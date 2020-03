Arrangementer med mer enn 50 deltakere blir forbudt i Oslo

– Vi er i krise, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo. Han varsler inngripende og ekstraordinære tiltak, og arrangementer med mer enn 50 personer forbys.

– Tiltakene er vært inngripende og får store konsekvenser for livene til byens befolkning. Men ekstraordinære tiltak er nødvendige i en ekstraordinær situasjon, sier han.

Alle barnehager og barneskoler i Oslo stenges fra og med mandag, mens ungdomsskoler og videregående skoler stenger fra fredag.

– Kommunen jobber med tiltak for å sikre at samfunnskritisk personell med små barn kan fortsette å jobbe. Det skal utarbeides et tilbud for barnepass for disse. Samfunnskritisk personell vil si personell i helsevesen, brannvesen, vann, avløp og renovasjon og strøm.