Arrangerer motdemonstrasjon mot bompengeaksjonistene

Besteforeldrenes klimaaksjon har sett seg lei av motstanden mot bompenger. Nå arrangerer de sin egen demonstrasjon - til støtte for bomringen i Bergen.

BERGEN (BA): – Vi er mange som er glade for bomringen, sier Per Hjalmar Svae i Besteforeldrenes klimaaksjon til Bergensavisen.

Samtidig som Bompengeprotestgruppen Nok er nok har varslet en storstilt trafikkaksjon mot bompenger onsdag ettermiddag, arrangerer Besteforeldrenenes klimaaksjon sin egen markering.

Organisasjonen, som består av besteforeldre som vil redde miljø og klima for sine barnebarn, markerer sin uforbeholdne støtte til bomringen i Bergen.

– Disse bompengemotstanderne vil spy ut ekstra mye klimagasser og eksos. Uten bomringen ville det vært køkaos i Bergen. Det ville vært dårligere byluft og verre for klimaet vårt, sier Svae.

Takker politikerne

Samtidig som både yrkestransport og personbiler planlegger å kjøre sakte kolonner fra alle innfartsårer onsdag ettermiddag stiller besteforeldrene opp utenfor Musikkpaviljonen i sentrum.

Der vil de stå med bannere og dele ut løpesedler til støtte for bomringen.

– Vi synes det er fryktelig trist at det er så mange mennesker som er mer opptatt av sin egen lommebok enn å ta vare på kloden. Vi vil takke politikerne i Bergen for at vi får betale bompenger. Undersøkelser viser at det reduserer trafikken og køene betydelig, sier Svae.

Padøy: – De må bare demonstrere

Leder for Bompengeprotestgruppen Nok er nok, Willy Padøy, blir ikke voldsomt begeistret når han hører om besteforeldrenes motdemonstrasjon.

– De må bare demonstrere. Vi lever i et demokrati. Men disse besteforeldrene burde undersøke hvilke konsekvenser bomringen faktisk får, sier han.

Padøy hevder bompengene rammer dem med dårligst økonomi mest.

– Uansett hva du tjener må du betale det samme. Det er usosialt. Det vi reagerer på er den ytre bomring. I tillegg fikk vi en økning på bomutgiftene fra 1. juni. Dessuten kommer det to bomstasjoner i sentrum med toveis innkreving, sier Padøy.

– Vi forstår at vi må ha bompenger. Men sitronen er tørr for lenge siden. Det er ikke mer å knipe ut av den, tilføyer han.

