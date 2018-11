Artistene til Nobelfesten er klare

Det blir ingen offisiell Nobelkonsert i år, men isteden et gratis utearrangement utenfor Oslo rådhus. Nå er artistene klare til folkefesten 9. desember.

Nobelinstituttet opplyste i sommer at den årlige fredspriskonserten ikke blir noe av i år fordi arrangøren ønsker å tenke nytt om innhold og format, samt økonomiske utfordringer.

Men investor Arthur Buchardt har tatt initiativ til et alternativt konsept, slik at det norske folk likevel kan ta del i feiringen av årets nobelprisvinnere Robert Mukwege og Nadia Murad i desember.

Konserten, som skal ledes av Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes, finner sted i Borggården på Fridtjof Nansens Plass 9. desember. Blant artistene som nå er bekreftet er blant andre DDE, Eva Weel Skram, Freddy Kalas, Kurt Nilsen og Matoma.

– Vi ønsker med Nobels Fredsfest 2018 å hedre prisvinnerne med et arrangement prisvinnerne verdig. Det viktigste både for oss som arrangør og artistene som stiller opp, er selvfølgelig å rette oppmerksomheten mot den innsatsen Denis Mukwege og Nadia Murad har lagt ned i kampen mot seksualisert vold i krigssituasjoner. Samtidig ønsket vi å skape en folkefest for prisvinnerne som alle kan ta del i, sier Buchardt.

