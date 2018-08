Aschehougprisen til Liv Køltzow

Årets Aschehougpris ble torsdag delt ut til Liv Køltzow (73) under forlagets tradisjonelle hagefest i Drammensveien i Oslo.

Prisen består av 100.000 kroner og en miniatyr av Ørnulf Basts skulptur «Evig liv».

– Årets prisvinner betrakter, sanser og tenker på tingene i denne verden med uvanlig sterk intensitet. Det gir opphav til tekster med et unikt temperament, og til erkjennelser og innsikter som ikke bare er for tanken, men også for kroppen, følelsene og blikket, sa Eivind Myklebust under utdelingen.

Hennes siste roman «Melding til alle reisende» kom ut i 2015, 13 år etter den forrige romanen og rundt 13 år etter at hun fikk diagnosen Parkinsons sykdom.

«Du skulle ha hørt livshistoria mi, du, så hadde du fått noe å skrive om!», sier Vegard Vinsnes til hovedpersonen på et rehabiliteringssenter. Forfatteren Kaja Baumgarten har også Parkinsons, og er inne i en langvarig skrivetørke. Møtet setter noe i gang.

Juryen skriver at resultatet er «Melding til alle reisende», som står for en overraskende og svært vellykket fornyelse i prisvinnerens forfatterskap. Den rufsete stilen og råbarkede humoren i romanen tok mange trofaste lesere på senga, heter det blant annet i begrunnelsen.

Årets jury har foruten Myklebust bestått av Bernhard Ellefsen, Hilde Slåtto og Janneken Øverland.

