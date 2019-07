Askøy kommune har mottatt erstatningskrav etter vannforurensning

Over 2.000 askøyværinger har blitt syke av drikkevannet i kommunen etter at de første smittetilfellene dukket opp rundt 7. juni. Totalt 76 personer har blitt så dårlige at de måtte legges inn på sykehus, mange av disse barn. Kleppe vannverk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)