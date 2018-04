Åslaug Haga ber Sp suspendere Borten Moe

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga ber Senterpartiet om å suspendere nestleder Ola Borten Moe og de andre mannlige politikerne som også var tilstede under hytteturen der «sexmeldingen» til Liv signe Navarsete ble sendt.

Haga, som gikk av som Senterpartiets leder i 2008 sier til VG at det må presses gjennom en løsning som gjør det mulig for partiet å komme seg videre.

– Det er tydelig at det finnes en ukultur i Senterpartiet som det må ryddes opp i. Jeg mener alle de ti som deltok på hytteturen må stenges ute fra partiet inntil omstendighetene rundt meldingen er klarlagt. Meldingen er sendt. En eller flere av de ti må ta ansvar, sier Haga til VG.

På neste spørsmål om Haga mener Senterpartiets 1. nestleder Ola Borten Moe burde suspenderes svarer hun klart ja.

Kraftig reaksjon

Ola Borten Moe reagerer kraftig på Hagas utspill om suspensjon. Han mener det er lite konstruktivt av en avgått partileder å bidra med slike utspill.

- En kollektiv avstraffelse, slik Åslaug tar til orde for, bryter med alle kjente rettsprinsipper, og brukes ikke i den siviliserte delen av verden. Det bryter også med partiets retningslinjer. Denne saken vil ikke finne sin løsning i en offentlig blodtåke med bruk av gapestokk. Partiet må nå bruke de retningslinjene vi har. Det innebærer en fortrolig prosess som generalsekretæren har ansvar for, sier Borten Moe til VG.

Sps 1. nestleder forteller videre at han ikke synes noen skal få en slik tekstmelding og forklarer at det ikke var et fellesskap som sendte meldingen sammen. Dermed mener Borten Moe at han ikke kan være ansvarlig for handlingen, da man som regel ikke har kontroll hva andre gjør på telefonene sine.

- Må skje i full fortrolighet

Partisekretær Knut M. Olsen har gjort det klart for VG at de skal komme til bunns i saken.

- Suspensjon er ikke en aktuell problemstilling i en sak som omfatter alle ti. Sanksjoner mot den/de det gjelder blir bestemt når vi har funnet ut hvem som sendte meldingen. Som generalsekretær jobber jeg kontinuerlig med å finne ut hvem som sendte den, og vurderer fortløpende hva som kan bidra til å løse saken. Dette arbeidet må skje i full fortrolighet, skal det lykkes, skriver Olsen til VG på en tekstmelding.

Slik lød sexmeldingen

Saken som det siktes til er den mye omtalte historien om «sexmeldingen» som ble sendt til Navarsete i 2016.

Klokken 00.25 natt til den 21. februar ble meldingen «Vi har lyst på fitta di» sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Meldingen ble sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som skal ha forlatt telefonen.

Ti personer var på hytteturen der meldingen ble sendt. Foreløpig har ingen av de ti Sp-politikerne på tur innrømmet å ha sendt den famøse meldingen til Liv Signe Navarsete.

