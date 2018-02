Astrid S ble Årets Spellemann

Astrid Smeplass (21) ble kåret til Årets Spellemann.

Hvite metoo-roser prydet mange i Spellemann-salen.

– Jeg tar imot prisen på vegne av et veldig viktig år for kvinnelige artister, sa Årets Spellemann, Astrid S.

–Hold aldri, aldri kjeft hvis du opplever noe som du syns er feil. Det dreier seg om respekt, sa Thomas Felberg da han og makker Jenny Skavlan et stykke ut i TV-showet selv fikk festet roser til brystet.

21-år gamle Astrid S. fra Berkåk har innkassert to Spellemannpriser på like mange år. I fjor ble hun kåret til Årets nykommer.

– Dette har vært et viktig år for – unnskyld at jeg bruker begrepet – kvinnelige artister, sa hun til enorm applaus fra salen. – Jeg er veldig stolt over å få en pris som bare tre kvinnelige artister har fått før meg – det er jo altfor få! Jeg vil ta imot prisen på vegne av et veldig sterkt år for oss alle.

Det er første gang siden 2003 at en kvinne er kåret til Årets spellemann. I fjor var det tvillingene Marcus & Martinus som vant prisen – i år delte de den ut.

– Jeg føler meg helt skrekkslagen og veldig bra på samme tid. Dette kan man bare vinne en gang i livet, sa en svært beveget Astrid før hun tårevåt takket manager, foreldre, plateselskap og musikklæreren sin.

Astrid S var også nominert i kategorien Årets låt med «Think before I talk».

Hedersprisen til Boine

Årets hederspris gikk til artisten Mari Boine, som kvitterte med en joik på direkten.

– Jeg har levd med og i denne musikken i over tre tiår, kanskje mer. For meg er den ren medisin. Den har omformet meg fra et skjelvende aspeløv av et menneske til en sterk og levende artist, og en sterk og modig urfolkskvinne, sa Mari Boine.

Prisen for årets nykommer – og 250.000 kroner – gikk i år til Sigrid, som har gjort enorm suksess med låta «Don't kill my vibe», som også var nominert til prisen Årets låt. Her var det imidlertid artistene Hkeem og Temur som stakk av med prisen for låta «Fy faen».

Sigrid er for tiden i Australia på turne, og omkranset av bandet sitt på et hotellrom takket hun for prisen på direkten:

– Tusen, tusen takk! Vi er i Australia og klokka er 6 om morgenen, dette er helt sjukt, ler Sigrid før hun takker plateselskapet og teamet sitt. Så blir forbindelsen brutt og hele salen applauderer for et forundret ansikt på storskjermen.

Cezinando trippelvinner

Mens tre kvinner vant de gjeveste prisene på årets Spellemann-utdeling, håvet artisten Cezinando inn hele tre priser: Årets album, urban og årets produsent.

Kristoffer Cezinando Karlsen var i utgangspunktet nominert til fire priser og endte altså opp med tre av dem. På ett år er 22-åringen blitt en av landets viktigste artister. Da hiphop-albumet «Noen ganger og andre» ble sluppet i oktober i fjor, reagerte anmelderne med omtaler som «overveldende vakker» og «inspirerende grenseløst».

Cezinando hoppet av ballettrening ved Operaen i Oslo som 14-åring etter å ha danset fra han var liten, og begynte å lage musikk i stedet

– Hvis du klarer å treffe tiden, så blir alt du gjør som små tidskapsler. Hvis du klarer å fange et fragment av det som skjer og føles i verden akkurat nå, så har du laget en evig tidskapsel, sier han i et intervju med Dagens Næringsliv.

I Konserthuset satt han sammen med sin mor – som han takket slik:

– Hun har betydd ekstremt mye for meg, hun har oppdratt meg og latt meg utøve den jeg har vært hele livet. Ikke vært streng, bare en kul mamma.

Det er kun Sissel Kyrkjebø, Herborg Kråkevik og Silje Nergaard som av kvinnelige arstister som er blitt tildelt prisen, ifølge Dagbladet.

(©NTB)

Fakta: Fakta om Spellemannprisen 2017

* Årets spellemann: Astrid S * Hederspris: Mari Boine * Årets nykommer & Gramo stipend: Sigrid * Årets album: Cezinando for «Noen ganger og andre» * Årets låt: Hkeem & Temur for «Fy faen» * Årets musikkvideo: Daniel Kvammen for «Som om himmelen revna» * Årets komponist: Bjørn Kruse / Fredrik Fors & Oslo Philharmonic Orchestra for «Chronotope – Concerto for clarinet and orchestra» * Årets tekstforfatter: Sverre Knudsen for «Vi» * Årets produsent: Ole Torjus Hofvind for Cezinandos «Noen ganger og andre» * Årets takk: Øystein Lindbeck fra Sortland Rockeklubb Kategorier: * Popsolist: Cashmere Cat * Popgruppe: Seeb * Jazz: Hegge for « Vi är ledsna men du får inte längre vara barn» * Rock: Sløtface for «Try not to freak out» * Urban: Cezinando for «Noen ganger og andre» * Metal: Enslaved for «E» * Samtid: Ensemble Ernst og al Khowarizmis Mekaniske Orkester for «Bring me that horizon» * Klassisk: Vilde Frang for «Homage» * Viser: Frida Ånnevik for «Flyge fra» * Indie: Silja Sol for «Ni liv» * Elektronika: (+)plattform for «Twelve» * Country: Bendik Brænne for «The last great country swindle» * Blues: Ronnie Jacobsen for «These blues in me» * Folkemusikk: Anne Hytta for «Strimur» * Barnemusikk: Rasmus og verdens beste band for «Banjo på badet» * Åpen klasse: Nils Økland for «Lysning» (NTB)

