Astrup forventer at statlige arbeidsgivere i Oslo følger råd om hjemmekontor

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup forventer at statlige arbeidsgivere følger gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer om hjemmekontor.

Overfor VG opplyser statsråden at anbefalingen hans i første omgang gjelder for de statlige arbeidsplassene i Oslo.

– Det er ikke grunnlag for å ha hjemmekontor over hele landet, men i denne situasjonen anbefaler jeg statlige arbeidsgivere i hovedstaden om at alle ansatte som kan ha hjemmekontor, har det de neste ukene, sier Astrup (H) til avisa.

Tidligere mandag ba byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo Astrup om å komme med nettopp en slik oppfordring til hjemmekontorbruk.

