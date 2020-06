Astrup vil endre flaggloven

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil endre flaggloven slik at alle kommuner kan flagge under Pride.

I dag må kommunene gjennomføre et fysisk Pride-arrangement dersom de ønsker å heise regnbueflagget foran rådhuset.

Flaggloven åpner kun for bruk av det norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget og fylkesflagget på kommunens bygninger.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener det er en utdatert regel og foreslår derfor å endre flaggloven.

– Vi ønsker at kommunene selv får bestemme hva slags flagg de ønsker å heise og at det ikke blir nødvendig å avholde et fysisk arrangement i bygget, sier Astrup til VG.

Han mener at kommunene bør få kunne markere verdiene som Pride står for uten at lovverket skal stå i veien for det.

– Pride handler om å feire og kjempe for frihet, mangfold og toleranse og har bidratt til å bryte normer i samfunnet og sender et tydelig signal om at alle skal kunne få elske den de vil, sier han.

(©NTB)