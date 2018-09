Asylhjelpere i Kirkenes slapp bot

Riksadvokaten har omgjort foreleggene som to kvinner ble ilagt etter at de hjalp asylsøkere i Finnmark i januar 2016.

Merete Nordhus, Merete Eriksson og Eirik Nilsen ble alle pågrepet og ilagt forenklede forelegg etter at de tok med seg asylsøkere fra ankomstsenteret på Storskog og kjøre dem til Kirkenes.

Politiet mener at de tre hadde brutt utlendingsloven og forsøkte å hjelpe asylsøkerne slik at de ikke skulle bli sendt tilbake til Russland. De to kvinnene godtok boten, men Nilsen nektet og tok saken til retten. I fjor fikk han medhold i Vadsø tingrett.

– Konklusjonen var at retten ikke finner det bevist at han hadde til hensikt å skjule asylsøkere, sier advokat Brynjulf Risnes, som har bistått alle tre.

Han sendte deretter en begjæring til statsadvokaten om å se på saken til de to kvinnene på nytt. Riksadvokaten har nå bestemt at foreleggene skal omgjøres. Dermed får de to kvinnene tilbake pengene.

– Dette beviser at sivil ulydighet var nødvendig i dette tilfellet, og politiet tok feil!!! Jeg er glad – av og til må man stå opp mot overmakta og si ifra, skriver Merete Nordhus på sin Facebook-side.

