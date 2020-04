Asylmottak i Våler i karantene etter at ansatt var smittet

100 beboere og 12 ansatte ved et asylmottak i Våler i Viken er satt i karantene etter at en ansatt har testet positivt for koronaviruset.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Kommunelegen i Våler har gitt pålegg om karantene ved Kasper transittmottak, ifølge NRK. – Det har vært smitteeksponering i mottaket over flere dager og kommuneoverlegen er bekymret over situasjonen, skriver kommunen i en pressemelding. Flesteparten av beboerne er plassert på enerom ved mottaket, mens enkelte flyttes til et annet mottak. – Alle ved mottaket følges nå opp, og vi jobber med å finne ut av hvordan vi skal håndtere situasjonen videre, sier ordfører Reidar Kaabbel. (©NTB)

Reklame Dette er Norges beste strømavtale over tid