Asylsøkere må klare seg med 80 kroner dagen

De lave satsene begrunnes med innvandringspolitiske hensyn, og at pengene er for en midlertidig periode.

I en oversikt FriFagbevegelse har hentet inn viser at enslige voksne asylsøkere får utbetalt 2404 kroner i måneden (se øvrige satser i oversikten under).

Fordelt på 30 dager per måned utgjør satsen 80 kroner dagen. Ifølge FriFagbevegelse er det ikke foreslått noen endringer i satsene i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.

Marie Louise Seeberg ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

Lave liv­sop­p­holds­sat­ser til asylsø­k­ere beg­run­nes med in­n­vand­rings­po­li­tis­ke hen­syn og at pen­ge­ne er for en mid­ler­ti­dig pe­rio­de, skriver fagbladet, som er en nyhetsportal for magasinet LO-aktuelt og LO-forbundenes fagbladet.

- Lavere enn i 1989

– Prob­le­met er når asylsø­k­ere blir boen­de i lang tid før sa­ken blir avk­lart. En fersk Fafo-un­dersø­k­else vi­ser at an­tall da­ger tilb­rakt på asyl­mot­tak gjen­noms­nit­t­lig var 618 da­ger for per­so­ner som ble bo­satt i 2015 - alt­så ett og et halvt år. Det er mis­vi­sen­de å tro at støtten til liv­sop­p­hol­det er for en kort pe­rio­de. Jeg har al­l­tid und­ret meg hvor­dan de får det til å gå i hop, sier fors­ker Ma­rie Lou­i­se See­berg ved Vel­ferds­forsk­ning­sins­ti­tut­tet NOVA, Høgsko­len i Os­lo og Akers­hus til FriFagbevegelse.

– For ens­li­ge asylsø­k­ere er sat­se­ne des­su­ten la­v­ere nå enn de var i 1989, da man fikk mye mer for hver krone, sier See­berg til fagbladet.

Dette er satsene for livsopphold for asylsøkere (kilde: FriFagbevegelse):

Ens­li­ge voks­ne: 2404 kr



Ek­te­par/sam­bo­ere: 4564 kr



Ens­li­ge forsør­g­ere får til­legg på 788 kr



Barn 0-5: 1336 kr



Barn 6-10: 1788 kr



Barn 11-17: 2268 kr



Barn over 18 år i kjer­ne­fa­mi­lie: 1664 kr



Ens­li­ge mind­reå­ri­ge: 3080 kr



Hun job­ber med en fa­gar­tik­kel om ytel­se­ne til asylsø­k­ere og har sett på belø­pe­nes størr­else gjen­nom flere år. Sat­se­ne ble sen­ket med mig­ras­jonsk­ri­sen høsten 2015.

NOAS: - Ris til egen bak

Per november 2017 er utbetalingene kuttet med nærmere en fjerdedel siden 2014, med 856 kroner per måned, skriver FriFagbevegelse.

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere.

Pen­ge­ne asylsø­ker­ne får skal dek­ke alt ute­nom bout­gif­ter. Hovedregelen er at barn skal ha det litt bedre enn voksne, og de som har fått negativt vedtak får mindre enn andre.

De ulike satsene varierer etter status i asylsaken, type mottak man bor på, alder og familiekonstellasjon. Noen mottak har en pott med midler til aktiviteter, og for noen asylsøkere er det mulig å søke om penger til reiseutgifter og utstyr til å bruke i barnehagen.

– Vi gir ris til egen bak ved å gi så lite. Hvis de føler seg uøns­ket og uten­for er vi med å for­len­ge in­teg­re­ringsp­ro­ses­sen, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til FriFagbevegelse.

Han vedgår at de lave satsene til livsopphold ikke har vært et stort satsningsområde for NOAS.

