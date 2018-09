Åtte nye uker i varetekt for drapssiktet i Sjøvegan

Den 37 år gamle mannen som er siktet for det 20 år gamle drapet på Marie-Louise Bendiksen (59) i Sjøvegan, varetektsfengsles i åtte nye uker.

Nord-Troms tingrett er enige med politiet som mener det er fare for at han skal rømme landet, melder NRK.

Den siktede mannen, som er tamil fra Sri Lanka, kom til Norge som asylsøker i januar 1997. Måneden etter kom han til Sjøvegan Asylmottak.

Politiets etterforskning har avdekket at mannen arbeidet i Bendiktsens hage, sammen med flere andre, to måneder før hun ble funnet voldtatt og drept i sin nedbrente bolig 15. juli 1998. Mannen nekter straffskyld.

Siden drapet har mannen begått annen kriminalitet fram til 2014, da han ble utvist i to år. I juni i år ble det kjent at DNA-analyser førte til at han ble pågrepet og siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse. I etterkant av drapet for 20 år siden ble han i likhet med mange andre avhørt av politiet flere ganger.

