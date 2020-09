Åtte omkom i fritidsbåtulykker i sommer

Sjøfartsdirektoratet har registrert åtte omkomne ved bruk av fritidsbåt i sommermånedene juni, juli og august. Alle de omkomne er menn.

Tallet er lavere enn mange fryktet at det ville bli, ettersom flere oppholdt seg i Norge i sommer.

Siden 2001 har snittet ligget på rundt 15 omkomne personer i sommermånedene, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

– Vi håper og tror at noe av grunnlaget for at det ikke ble flere omkomne i sommer er økt fokus på trygghet ved bruk av fritidsbåt. For eksempel bør det å bruke flytevest i båt være like selvsagt som å bruke setebelte i bil, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

Hittil i år har 18 personer omkommet i ulykker med fritidsbåt.

