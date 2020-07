ATV-ulykke i Sørkjosen – to fløyet til sykehus

To personer er skadd i en ATV-ulykke på Sørkjosen lufthavn i Nordreisa i Troms mandag kveld. Begge er fløyet til sykehus.

To firehjulinger var involvert i ulykken, og to personer ble altså skadd. De to var ved bevissthet, ifølge politiet, og ble først brakt til legevakten med ambulanse. Deretter ble de sendt videre med luftambulanse til Tromsø for oppfølging.

(©NTB)