AUF-ere boikottet Trond Giskes 1.mai-tale: - Ikke moralsk forsvarlig

Mens Trond Giske holdt 1. mai-talen i Verdal, protesterte unge AUF-ere med å feire arbeidernes dag i nabokommunen.

Arbeiderpartiets Trond Giske holdt hovedtalen i anledning 1.mai-feiringen på Verdal i Trøndelag tirsdag, og ble i all hovedsak tatt godt imot blant verdalingene.

Det var imidlertid ikke alle som ønsket å være til stede under Giskes tale. AUF-erne Fatima Almanea (23), som er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Verdal, og Jenny Westrum-Rein (20) boikottet talen. De valgte i stedet å feire 1. mai i nabokommunen Levanger.

- Som privatperson var det ikke moralsk forsvarlig å delta på markeringen. Jeg synes det er kritikkverdig at 1. mai-komiteen inviterer Giske som hovedtaler nå, såpass kort tid etter varselsakene, og mener det fremstår som et svik overfor varslerne, sier Almanea til Nettavisen.

- Ikke opp til Giske å bestemme



Almanea sier videre at hun valgte å boikotte markeringen på Verdal fordi hun ikke kunne forsvare det overfor seg selv.

- Jeg kjenner til mange unge jenter som ikke tør å være aktiv i politikken på grunn av det politiske miljøet som er skapt av politikere som blant annet Trond Giske. Arbeiderpartiet er et parti som tidligere har gått foran når det gjelder arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, og vi bør ha integritet nok til å ta et standpunkt og ta hensyn til varslerne, som har vært utsatt for et stort press.

Etter Giskes avgang i januar, uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at «tapt tillit kan vinnes tilbake. Vi er kamerater også etter nedtur».

- Jeg er enig i det Gahr Støre sier her, men det er ikke opp til Giske selv å bestemme når det har gått lang nok tid. Det er summen av mange handlinger og valg som gjenoppbygger en slik tillit, og foreløpig mener ikke jeg at Giske har kommet dit.

HOVEDTALER: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske holder hovedtalen i Verdal 1.mai.

Sto med ryggen til



Nettavisen har vært i kontakt med Giske, som sier at han ikke ønsker å kommentere saken.

Lederen i 1. mai-komiteen i Verdal, Lise Heggdal, sier til Aftenposten at det har vært både positive og negative reaksjoner på at Giske ble invitert som hovedtaler på 1. mai.

– Men jeg føler også at det nå er tid for å se fremover, sier Heggdal.

AUF-jentene var imidlertid ikke alene om å boikotte Giskes tale på Verdal.

- Vi traff flere på Levanger som hadde valgt å feire 1. mai der i stedet for på Verdal på grunn av at Giske var invitert som hovedtaler. Dette var ikke nødvendigvis politikere, men det er jo et tydelig signal og en klar tilbakemelding fra lokalbefolkningen, sier Almanea.

NRK skrev om to SV-medlemmer, Anne Kolstad og Astrid Hansen, som sto med ryggen til Giske under talen hans.

– Jeg ville på den måten markere uenighet i at Giske ble invitert hit som hovedtaler i dag, på vegne av varslerne, sa Kolstad til NRK.

Giske ønsket heller ikke å kommentere saken overfor NRK.

