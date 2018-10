AUF vedtok styrt avvikling av oljeindustrien innen 2035

AUFs landsmøte har vedtatt at man skal ha en styrt avvikling av petroleumsindustrien innen 2035. Påtroppende leder Ina Libak fotografert under en ungdomspartidebatt under Arendalsuka i august. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )