AUF vurderer å nekte Erna å komme til Utøya

AUF-leder Mani Hussaini vurderer å nekte statsminister Erna Solberg (H) deltakelse under 22. juli-markeringen på Utøya etter Listhaug-utspill.

AUF reagerer sterkt på Facebook-innlegget til justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) der hun skriver at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det at statsminister Erna Solberg (H) ikke har tatt sterk avstand til innlegget, og ikke har bedt Listhaug slette innlegget, har nå ført til at Aps ungdomsparti vurderer å nekte statsministeren adgang til Utøya under 22. juli-markeringen til sommeren.

- Vi har fått flere tilbakemeldinger i løpet av helgen fra overlevende som sier de vil oppleve det som vanskelig å være på Utøya sammen med Erna Solberg etter hennes unnvikende uttalelser, skriver AUF-leder Mani Hussaini i en SMS til Nettavisen.

Det var Dagbladet som første meldte om AUFs reaksjon.

- Vi vil vurdere videre deltakelse fra statsministeren dersom dette er regjeringens holdning, fortsetter Hussaini.

- Potensielt farlig



AUF-lederen advarer mot konsekvensene av det han mener er unnvikenhet fra Solberg.

- Det virker som at Solberg ikke ser at dette ikke bare er sårende, men også potensielt farlig. Vi vet hva sånt hat kan lede til, vi har opplevd det og vi forventer mer av våre fremste ledere enn det vi nå ser fra regjeringen. Dette håper jeg Solberg kan tenke gjennom, og at hun vil ta tydelig avstand fra Sylvi Listhaugs grove anklager og be henne beklage, skriver AUF-lederen.

Statsminister Erna Solberg sier følgende om AUFs vurdering av hennes deltakelse:

- Jeg har satt pris på å få delta på markeringene på Utøya sammen med AUF. Terroren som rammet menneskene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22 juli angår oss alle og må aldri glemmes. Det er AUF som bestemmer hvem som inviteres til markeringen på Utøya, og jeg deltar om de ønsker det, sier Solberg via sin rådgiver til Nettavisen.



Utøya-overlevende: - Hold dere unna



Utøya-overlevende Helen Ingrid Andreassen skrev det samme på Twitter i helga:

«Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av», skrev hun.

Jeg overlevde 22.juli 2011 på Utøya. Jeg er ordentlig lei meg. Og rasende. Takk skal dere føkkkinga ha @Regjeringen og @erna_solberg. Regner med at du sitter stille i båten og syns denne retorikken fra @jantoresanner og Listhaug er helt Ok. Hold dere unna minnemarkeringene fra nå — Helén I. Andreassen (@HelenIngrid) March 10, 2018

- Så lenge regjeringen har holdningen de har nå, hvor de lar den type retorikk gå, og kommer med jevnlige små stikk om Ap og 22. juli, bør de vurdere det, utdyper Andreassen til Dagbladet.

