Avdød mor i Tromsø etterforskes for drap og drapsforsøk

Politiet etterforsker hendelsen der fire personer ble funnet livløse i vannet ved Tromsøya som drap og drapsforsøk.

– Det som i går var en undersøkelsessak, er nå en straffesak. Vi etterforsker den døde moren for drap og forsøk på drap, sa politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Det var klokken 17.28 mandag ettermiddag at politiet fikk melding om en forbipasserende om at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet, ble det gjort funn av gjenstander, blant annet støvler, i vannkanten.

Da politiet rykket ut til området Fagereng i Tromsø, fant de fire livløse personer i sjøen 8–10 meter fra land, og det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus.

Jobber med flere hypoteser

På pressekonferansen tirsdag opplyste politistasjonssjef Anita Hermandsen at kvinnen, som er barnas mor, er i 20-årene. Barna, som alle er jenter, er født i 2012, 2015 og 2018. Moren og jenta som er født i 2012, døde på sykehus mandag kveld, mens de to andre jentene i morges ble fløyet til Rikshospitalet med livstruende skader.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen og jobber med flere hypoteser. Én hypotese er at mor kan ha påført døden til ett av barna og den livstruende tilstanden til de andre barna, sier Lund.

Hun vil ikke kommentere om noen av de involverte hadde noen ytre skader da de ble funnet.

Barnas far, som bodde sammen med moren og barna, ble avhørt av politiet mandag kveld, og han har status som vitne i saken.

– Han ble oppsøkt på familiens hjemmeadresse i går kveld. Vi har ingen grunn til å tro at han er involvert i dette, sier Lund.

Kom fra Sudan

Familien kom opprinnelig fra Sudan. Faren kom først til Norge i 2015, mens kvinnen kom til Norge ved familiegjenforening i 2017. De har fått midlertidig opphold i Norge.

Ingen av dem er kjent fra politiet fra før.

Politiet har til nå gjennomført rundt ti vitneavhør og vil gjennomføre flere i løpet av dagen.

– Vi er fremdeles interessert i tips fra folk som har vært i området, eller andre som kan vite noe, sier Hermandsen.

